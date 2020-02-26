В Узбекистане медколледжи реорганизуют в школы Ибн Сины

CentralAsia (UZ) - 25 февраля президент Шавкат Мирзиёев провел очередное совещание по вопросам развития системы здравоохранения, в ходе которого раскритиковал Минздрав за неэффективное финансирование сферы.

По сообщению пресс-службы президента, на встрече говорилось о "осуществленных масштабных преобразованиях" в этой сфере за минувшие годы.

"Создана единая централизованная система экстренной и скорой медицинской помощи, наиболее востребованной среди населения. Число бригад скорой помощи увеличено с 818 до почти 2 тысяч", - отмечается в официальном сообщении.

На встрече президент раскритиковал тот факт, что в Узбекистане на каждые 10 тысяч человек приходится 23 врача. Не уделяется должного внимания повышению квалификации медицинского персонала на местах. Не сформирована вертикальная система между специализированными центрами и региональными учреждениями.

"Критически проанализирована также система финансирования здравоохранения. Указано на тот факт, что 20-30 процентов средств используется неэффективно. Доля вложений в первичную медико-санитарную помощь составляет 35-40 процентов. За рубежом этот показатель превышает 60 процентов.

Не созданы равные для государственной и частной медицины условия, не сформирована конкурентная среда. Отсутствие электронной системы отчетности не позволяет анализировать эффективность расходования средств", - отметила пресс-служба.

На встрече участникам было поручено пересмотреть данную систему, расширить доступ к ней, организовав курсы повышения квалификации, создать удобства для специалистов. Отмечена необходимость организации школ Ибн Сины взамен медицинских колледжей, методы работы которых устарели, организации учебного процесса и прохождения практики на основе современных требований.