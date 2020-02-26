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  26 февраля 2020
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Таджикистан усиливает контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) -  Таджикские власти, обеспокоенные случаями заболевания коронавирусом в Иране, Южной Корее и Афганистане, заявили, что усилят контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном.

Отныне все прибывающие из Афганистана будут проходить санитарный контроль в аэропорту – им будут делать замеры температуры тела, а также ставить на учет по месту жительства. До сегодняшнего дня такие меры были предприняты только в отношении прибывающих из Китая.

Мирхамуддин Камолзода, заместитель министра здравоохранения страны сказал 25 февраля в беседе с Радио Озоди, что такие же меры предприняты и на границе с Узбекистаном, так как многие граждане прибывают в Таджикистан из Южной Кореи через Ташкент. Южная Корея стала второй страной по числу заразившихся коронавирусом.

Таджикские власти заявили, что в самое ближайшее время будут предприняты и другие меры, помимо усиления пограничного контроля. Один из вариантов – помещение в карантин всех прибывающих из этих трех стран, - сказал Камолзода.

Тем временем некоторые таджикские студенты, обучающиеся в Южной Корее, сообщили, что посольство Южной Кореи в Душанбе ужесточило правила выдачи виз. В самом посольстве эту информацию пока не прокомментировали.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. Вспышки нового вируса в Южной Корее, Италии и Иране уже вызывают серьезную обеспокоенность специалистов.

В Иране выявили уже 61 случай заражения коронавирусом, из них 15 со смертельным исходом.

Таджикские власти заявили, что на сегодняшний день коронавирус в стране не выявлен. По данным Минздрава, 882 прибывших из Китая лиц были помещены в карантин, из которых 266 остаются под наблюдением врачей. «К счастью, коронавирусная инфекция не выявлена среди лиц, помещенных в карантин», - сообщил источник в Минздраве.

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