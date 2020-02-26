Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент?

панголин

CentralAsia (CA) - Общее число зараженных коронавирусом по состоянию на 26 февраля составляет 80,967 человек. Количество летальных исходов - 2,763 и выздоровели - 29,998. От какого животного передался людям новый вирус, передает BBC.

Где-то в Китае испражнилась на лету летучая мышь. Экскременты, содержащие коронавирус, упали на лесной грунт. Наземное животное, возможно, панголин, вынюхивавший насекомых среди палой листвы, подцепил эту инфекцию.

Вирус циркулирует в дикой природе и, наконец, передается от зараженного животного поймавшему его человеку, а от него - работникам рынка. Начало глобальной вспышке положено.

Ученые стараются доказать, что все произошло именно так, и установить, какие именно животные носят в себе вирус. По словам профессора Эндрю Каннингема и Лондонского зоологического общества, эта работа отчасти напоминает детектив.

Целый ряд животных разных видов мог носить в себе инфекцию, говорит он. В том числе - летучие мыши, известные тем, что их организмы содержат различные коронавирусы.

*коронавирусы под электронным микроскопом

После того, как исследователи расшифровали генетический код коронавируса Covid-19, взятого из человеческого организма, подозрения в адрес летучих мышей усилились. Они образуют крупные стаи, летают на большие расстояния и присутствуют на всех континентах.

А почему они сами не вымирают?

Профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона поясняет, что летучие мыши обладают повышенной способностью восстанавливать поврежденную структуру ДНК - возможно, благодаря адаптации к большим энергозатратам, которых требуют полеты.

"Вероятно, поэтому они могут сопротивляться повышенному содержанию вирусов в их организмах и редко заболевают сами. Хотя на данный момент это лишь гипотеза", - говорит она.

Поведение летучих мышей несомненно формирует благоприятную среду для вирусов.

"Если приглядеться к их образу жизни, становится очевидно, что их организмы должны содержать большое количество разнообразных вирусов, - утверждает профессор Джонатан Болл из Университета Ноттингема. - А поскольку это млекопитающие, они могут заражать людей - напрямую или через животных-посредников".

Кто же послужил ходячим инкубатором для коронавируса и окончил свои дни на рынке в Ухане?

Один из главных подозреваемых - панголин.

Это питающееся муравьями и покрытое чешуей млекопитающее больше, чем какое-либо животное в мире, является предметом контрабанды и находится из-за этого на грани исчезновения. Чешуя панголинов используется в традиционной китайской медицине, а их мясо некоторые считают деликатесом.

В организмах панголинов китайские ученые нашли коронавирусы, похожие на тот, от которого страдают люди, но не полностью идентичные. Могла ли иметь место генная мутация? Исследования не завершены, а информация не полна, так что эксперты пока осторожны с выводами.

*Циветы (виверры) считались источником эпидемии SARS. Власти изымают их из продажи на рынке в Синьяне, провинция Гуанчжоу (фото 2004 года).

По словам профессора Каннингема, ключевую роль играют происхождение и число обследованных панголинов: "Если в данном случае речь идет о нескольких животных, пойманных на воле, то данные выглядят достаточно убедительно. Если же обследовали одного панголина с рынка, то ничего нельзя утверждать уверенно".

Панголины и летучие мыши часто продаются на открытых продуктовых базарах. "В этих местах возникает идеальная среда для передачи патогенов между животными и от животных к человеку", - говорит Эндрю Каннингем.

*По некоторым данным, верблюды тоже могут быть носителями коронавируса

На закрытом сейчас уханьском рынке был отдел дичи, где продавались живые и забитые животные, в том числе части туш верблюдов, коалы и птицы.

Как писала газета Guardian, проведенная в одном из магазинчиков инвентаризация продемонстрировала наличие живых волчат, золотых цикад, скорпионов, бамбуковых крыс, белок, лис, цивет, ежей, дикобразов, саламандр, черепах и крокодилов.

Как видно, панголинов и летучих мышей в этом списке нет, но китайские власти, несомненно, выяснят, каких животных продавали на уханьском рынке, говорит профессор Болл.

"Если передача вируса человеку однажды произошла, надо знать, возможно ли повторение, - говорит он. - Необходимо установить, какое животное и при каких обстоятельствах стало источником заражения, какие факторы увеличивают риск".

Многие вирусы, наделавшие шума в последние годы, перешли к нам от животных: Эбола, ВИЧ, SARS, и вот теперь коронавирус.

Рост числа подобных вспышек профессор Джонс объясняет как тем, что медики научились определять их происхождение, так и растущим вторжением человека в дикую природу, изменением ландшафтов и, в результате, контактами с вирусами, с которыми люди прежде не сталкивались.

*В феврале 2020 года на рынке в Индонезии продолжали торговать летучими мышами

Поняв факторы риска, можно будет принять меры предосторожности. Но, по словам профессора Каннингема, они не должны вылиться в истребление определенных видов животных, играющих важную роль в экосистемах. В частности, летучие мыши не только разносят вирусы, но и поедают массу комаров и вредителей сельского хозяйства, опыляют деревья и распространяют их семена.

После вспышки SARS в 2002-2003 годах, вызванной коронавирусом, весьма похожим на теперешний, торговля дикими животными была временно запрещена, но вскоре возродилась в Китае, Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.

Сейчас власти Китая прибегли к аналогичным мерам, и, по некоторым данным, не исключено, что на сей раз запрет сделается бессрочным.

Даже если в итоге не удастся точно определить источник и обстоятельства заражения людей, подобные катастрофы можно эффективно предотвращать, считает профессор Диана Белл из университета Восточной Англии.

"Мы перемещаем по миру и собираем в одних местах животных из разных стран и природных сред, с разным образом жизни, виды водные, древесные и так далее, создавая тем самым "плавильный котел" для инфекций. Это следует прекратить", - говорит она.