Дело казахстанского политактивиста Агадила: 26 февраля будет готова судмедэкспертиза

CentralAsia (KZ) - На брифинге МВД Казахстана, прошедшем в связи со смертью в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила, сообщили, дальнейшее расследование уголовного дела поручено спецпрокурорам, передает vlast.kz.



Заместитель министра МВД Арыстангани Заппаров сообщил, что «мы заинтересованы в том, чтобы это было объективное расследование, чтобы в обществе не было кривотолков, поэтому дело передали в спецпрокуратуру».

«Учитывая ситуацию, — чем занимался Агадил, его гражданскую общественную деятельность, со стороны общества есть сомнение. Должны быть разрешены все сферы допуска, включая гражданский. Чтобы никаких нарушений не было допущено», — заметила уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.

«Предварительно мы видим, что внутри камеры он (Агадил – прим V) мог передвигаться самостоятельно. Он попросил о помощи буквально утром. Я посмотрела видеоролик, везде соблюдается порядок. Единственное, у него была неуверенная походка, и лицо вызывало подозрение, что он или больной или что-то еще. Его сопровождали до самой камеры, я посмотрела журнал, там тоже не заметила нарушений», — рассказала Эльвира Азимова, заметив, что будет проведена проверка на предмет пыток.

Азимова сообщила, что она уже посетила СИЗО, разговаривала с сокамерниками умершего. Согласно записям, медпомощь прибыла в течение 20 минут, но была констатирована смерть.

По ее словам, семье уже предоставлен адвокат, он находится рядом с родственниками, они присутствуют при проведении судмедэкспертизы.

«Мы ищем независимых экспертов, чтобы провести судмедэкспертизу, в этой связи сейчас делать выводы нельзя», — заявила Азимова.

Глава общественного фонда по работе с вышедшими из мест лишения свободы Орынбасар Кульжибаева заметила: «По поводу смерти гражданина Дулата Агадила хочу сказать, что в целом неважен сам факт, что он был доставлен в состоянии алкогольного опьянения. Важно, чтобы не было процессуальных нарушений в отношении его непосредственного задержания, размещения, и, соответственно в части предоставления медицинской помощи».

Кроме того, на брифинге сообщили, что дальнейшее расследование уголовного дела поручено спецпрокурорам, проводятся необходимые действия, назначена экспертиза и ряд следственных действий.

Напоминаем, что Дулат Агадил 24 февраля около 23.00 был увезен из дома группой людей в гражданской одежде. 25 февраля МВД сообщило о его смерти в столичном СИЗО.

Дулат Агадил не раз выступал с мирными акциями с требованиями освобождения политических заключенных, включая Макса Бокаева и Арона Атабека, за что подвергался административным арестам.

После сообщения о его смерти гражданские активисты в столице, Алматы , Шымкенте и других городах отправились к зданиям полиции. В столице 10 мужчин были задержаны и находятся в РОВД, всего задержали 23 человек, 13 женщин отпустили после профилактической беседы.