Внучка президента Таджкистана выходит замуж за сына директора Худжанского аэропорта, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Источник сайта "Ахбор” сообщил, что на прошлой неделе в одном из фешенебельных ресторанов города Душанбе состоялась церемония помолвки сына гендиректора Худжандского аэропорта с внучкой президента Таджикистана Эмомали Рахмон от его третей дочери Тахмины Рахмоновой. Невеста является дочерью Тахмины Рахмоновой от ее первого супруга – сына бывшего главы продовольственной госкорпорации "Хуроквори” Ёрмахмада Гулова.

По словам собеседника "Ахбор”, "церемония помолвки сына Курбони Алимардон и внучки президента прошла с особым размахом и сторона жениха для этой церемонии специально из Дубая заказала сладости и дорогостоящие подарки для родственников невесты.”

Тахмина Рахмонова, третья дочь Эмомали Рахмон развелась со своим первым мужом еще в начале 2000-х. О судьбе первого супруга дочери президента ничего не известно. Некоторые источники говорили, что сын Ёрмахмада Гулова после развода с Тахминой Рахмоновой покинул Таджикистан.

Тахмина Рахмонова через несколько лет вышла замуж за риелтора Зарифбека Давлатова, который сейчас работает в Таможенной службе и через фирмы, зарегистрированные на имя его брата Шерзода Давлатова, занимает одно из лидирующих мест на строительном рынке Душанбе. Сеть магазинов "Сафар-центр” у "Садбарга”, рынок "Фаровон”, кондитерская фабрика "Амири” и сеть торговых павильонов "Шоколадница” в Душанбе, по словам различных источников, также принадлежат семье Давлатовых.

Тахмине Рахмоновой по словам различных источников, принадлежит в том числе Агентство воздушной связи, которое монополизировало продажу авиабилетов в Таджикистане.

Курбони Алимардон ( раньше - Эшназаров Курбон Узбекович) родился в 1957 году в Гозималике (тогда – Куйбышевском районе). Он до гражданской войны работал в Гозималике простым трактористом и продавцом магазина. В годы войны он воевал на стороне Народного фронта, а после победы Народного Фронта стал персональным водителем Ёрмахмада Гулова, первого свекоря Тахмины Рахмоновой.

23 февраля 2016 Курбони Алимардон, уже поменявший свою фамилию на таджикский лад, указом президента был назначен генеральным директором Худжандского аэропорта.

В последнее время Курбони Алимардон попал под огонь критики за неудовлетворительную деятельность в руководстве Худжандского аэропорта. Критики пишут, что самый крупный аэропорт Согдийской области при его руководстве находится на грани банкротства и там работает только один слишком маленький терминал.