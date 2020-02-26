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  26 февраля 2020
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На севере Таджикистана в пожаре погибла семья из 4 человек. Детям было по 4 и 3 года.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  На севере Таджикистана ночью 25 февраля в пожаре погибла семья из 4 человек. Об этом сообщает управление КЧС РТ по Согдийской области.

Отмечается, что инцидент произошел в сельском джамаата Ёва Б.Гафуровского района.

Информация о пожаре в жилом доме гражданина Раджабова Абдумавлона Раджабовича поступила в дежурный пункт примерно в 03:04.

«Работники Государственной противопожарной службы смогли потушить пожар, но не смогли спасти членов семьи. Густой дым и пламя огня закрыв все пути выхода и спасения, стали причиной смерти всех, кто находился в доме. Отцу семейства Абдуали Раджабову было 28, его супруге Сайиде Раджабовой – 25. Двое их детей – 4-летняя Сафия и 3-летний Кабирджон погибли рядом со своими родителями», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КЧС Таджикистана.



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