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  26 февраля 2020
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МИД Узбекистана предостерегает граждан от поездок за рубеж

CentralAsia (UZ) -  МИД Узбекистана предостерег граждан от поездок за границу из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

По информации посольств и консульских учреждений Узбекистана за рубежом, в течение последних дней наблюдается осложнение ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19 в целом ряде стран мира.

Наряду с КНР, растет число больных в Республике Корея, Японии, Иране, Италии и некоторых других государствах.

"Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности", - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

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