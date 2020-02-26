В процентном отношении потери, понесенные Монголией в азиатском направлении равны потерям США во Второй мировой войне, - Л.В.Зацепин

CentralAsia (MNG) - Команда проекта Nomadic Geography встретилась с ветераном-дипломатом Зацепиным Леонидом Владимировичем.

Зацепин Л.В. Генеральный консул Советского Союза и Российской Федерации в городе Дархан, Монголия в отставке, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 кл.

В сентябре прошлого года прошли праздничные мероприятия в России и Монголии.

Ветеран рассказал о ВОВ, монгольской помощи и о празднике посвященной 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол:

- Эта знаменательная победа, доставшаяся ценой жизни солдат братских двух стран, никогда и ни при каких жизненных обстоятельствах и социальных изменениях не померкнет. Подтверждением этому являются итоги визита Президента РФ В.В.Путина для участия в праздничных мероприятиях, его встречи и беседы с Президентом Монголии Х.Баттулгой-дарга и подписание десяти двухсторнних документов по дальнейшему развитию и расширению сотрудничества, подчеркнул Леонид Владимирович.

Прошло 80 лет, как была поставлена точка в битве с японцами, которые вторглись в 1939 году в Монголию. Та победа над японцами была для Советского Союза важнейшей. Она позволила не только отстоять независимость Монголии, но и отбила желание Японии воевать с нами. Эта битва стала своего рода реваншем за неудачи в русско-японской войне 1905 года. Насколько жестоким было сражение с японскими войсками, показали мои полевые исследования. В 1969 году я работал заместителем Управляющего общестроительного треста №1 по созданию промышленно-энергетического комплекса в Дорнод аймаке МНР, где трудились почти 800 советских гражданских и военных специалистов. В порядке подготовки к празднованию 30-летия Победы руководство советского посольства поручило найти могилу Героя Советского Союза майора Ремизова на восточном берегу реки Халхин-Гол. После завершения поисков могилы героя я начертил квадрат со стороной один метр и нашел в нем 26 предметов из металла. И это тридцать лет спустя. По-моему мнению, это не события или столкновения на монгольской границе, а настоящее сражение сил социализма и капитализма, и предвестник развязывания Второй мировой войны. Изолированно от накалявшейся международной обстановки в мире рассматривать события на Халхин-Голе нельзя.

С первых дней нападения гитлеровской Германии благодарная Монголия помогла нам, чем могла. Уже 22 июня 1941 года состоялось объединенное заседание Президиума Монгольского парламента и правительства страны, на котором было заявлено о верности обязательствам, принятым на себя по Протоколу о взаимной помощи, заключенным между нашими странами 12 марта 1936 r.

Монгольский народ с энтузиазмом воспринял этот призыв. По всей стране прокатилась волна митингов и собраний, на которых выряжалось искреннее желание оказать помощь советскому народу. Для организации работы по созданию специального фонда и отправки подарков советским воинам на фронт в сентябре 1941 г. при Правительстве страны была образована Центральная комиссия, также были созданы местные комиссии в каждом аймаке (области).

Наиболее ярким примером воплощения решения монгольского руководства является экспедиция из Ховда (название области на северo- западе Монголии). Караван, состоявший почти их 1000 верблюдов и 100 погонщиков, должен был доставить срочный груз до железнодорожной станции Бийск, а это 1030 км через пустыню, горные хребты, засыпанные снегом; горные ручьи и реки, начал свой путь из областного центра 17 сентября 1941 года.

Верблюды приспособлены к жизни на равнине. В предгорьях и горах они стали ранить ноги. тогда жители поселков и семейных аилов, через которые пролегал маршрут, из тряпок н кожи шили для верблюдов на подобии калош. На перевале Чехет таван алтайского хребта через горную реку находился подвесной мост шириной 50-70 см, и верблюды отказывались идти по нему. Попытались усилить висячий мост, но материалов не хватило, тогда погонщики на руках перенесли груз на другую сторону и перетащили верблюдом по шаткому мосту.

Когда караван спустился к Чуйскому тракту, река была покрыта льдом и животные не могли идти по нему. Тогда жители близлежащих поселений сняли с себя верхнюю одежду и выстелили путь для каравана. В итоге основная задача была решена: кроме одежды, шкур, подарков солдатам Красной Армии, 120 тонн цветного металла оказалось на железнодорожной станции, что позволило резко увеличить производство моторов для танков и самолетов. Как мне представляется, этот мужественный трудовой и гражданский подвиг старших поколений монгольских животноводов должен быть увековечен в цветном металле и граните.

В фонде помощи Красной Армии также вносились деньги, золотые, серебряные вещи и другие ценности, теплая одежда, продукты питания и т.д.

Монгольский народ оказывал советским воинам моральную помощь и поддержку. Со всех концов страны рабочие, скотоводы, представители интеллигенции, учащиеся общеобразовательных школ и техникумов, бойцы народном армии посылали тысячи коллективных и индивидуальных писем в адрес Советского правительства, бойцам, командирам частей и подразделений Красной Армии, а в ответ получали много писем от советских людей.

Подготовленные подарки были переданы фронту представителями монгольского народа восемью эшелонами. Одной из наиболее эффективных форм помощи явилось приобретение боевого оружия на средства трудового народа. Танковая колонна «Революционная Монголия» прошла славный боевой путь 1 от Подмосковья до Берлина.

В 1943 г. была построена авиаэскадрилья «Монгольский арат, состоящая из самолетов Ла-5, на средства, собранные населением страны. Летчики этой эскадрильи участвовали во многих наступательных операциях войск Калининского, Западного и 1-го Прибалтийского фронтов, проявив при этом мужество и героизм в боях за освобождение территории Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии и Польши от немецких захватчиков.

Великая Отечественная война была не только первой на свете войной моторов, но и последней великой войной кавалерии и лошадей. Лошадь в буквальном смысле слова вытянула на себе ту войну. Не зря гeнерал Исса Плиев, провоевавший в конно-механизированных группах, прошедших с боями от Смоленска через Сталинград до Будапешта и Маньчжурии , писал позднее: «...неприхотливая монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина». Фактически в 1943-45 годах каждая пятая лошадь на фронте была «монголкой».

У нас очень любят изучать вопросы, насколько и как повлиял на победу и ход боевых действий американский «ленд-лиз». Но при этом практически очень редко говорят, а, может быть, и не знают о его монгольского аналоге. Менее миллиона полунищих монголов, столько тогда составляло население страны, дали нам мяса немногим меньше, чем одна из самых богатых и крупнейших стран мира США, которая продала за золото 665 тысяч тонн. Из монгольских степей всю войну в нашу страну шел еще один стратегический товар – шерсть. Это, прежде всего, солдатские шинели, из которых невозможно выжить в окопах Восточной Европы даже летом. В США было закуплено 54 тысячи тонн шерсти, из Монголии - б4 тысячи тони, то есть каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти.

Еще Монголия была важнейшим источником кожевенного сырья и пушнины. Поставки меховых полушубков и шапок, рукавиц и валенок начались уже первой военной осенью. К 7 ноября 1941 года монгольским зимним обмундированием были полностью оснащены несколько советских пехотных дивизий из резервов, готовившихся к контрнаступлению под Москвой.

В Монголии были доступны, для нашей страны промышленные источники вольфрама, самого тугоплавкого металла на Земле, и плавикового шпата, без которых невозможно делать снаряды, способные пробить броню немецких «пантер» и «тигров», и плавить легированные стали. Наряду с этим, араты-скотоводы продали 485 тыс, лошадей. А в конце войны была организована работа по закупке лошадей и племенного скота для передачи в дар колхозам освобожденных районов от фашистов.

На востоке нашей страны, где Советский Союз всю войну вынужден был держать миллионную группировку против милитаристской Японии, Монгольская Народная Республика играла уже стратегическую роль.

В 1941-44 годах численность вооруженных сил МНР была увеличена в четыре раза, принят новый закон о всеобщей воинской обязанности, согласно которому все мужчины и женщины Монголии обязывались нести службу. В годы Великой отечественной войны невоюющая Монголия тратила на свои вооруженные силы свыше 50% государственного бюджета.

В августе 1945 года пять монгольских дивизий совместно с советскими войсками с боями дошли до Великой китайской стены на дальних подстyпах к Пекину. У нас эта война считается быстрой и легкой с небольшими потерями на фоне бойни Великой Отечественной. Но для Монголии, с населением всего в 800 тысяч человек, это были совсем другие масштабы – в войне с японцами принял участие каждый (каждый!) мужчин-монгол призывного возраста. В процентном отношении потери, понесенные Монголией на азиатском направлении равны потерям США во всей Второй мировой войне.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что приближается юбилейная дата – 75 летия годовщина Победы в ВОВ и окончания Второй мировой войны. Одновременно как снежный ком нарастает стремление некоторых стран препарировать итоги ВОВ, искажать их в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, прославлять нацистских пособников, ставить в один ряд оккупантов и освободителей, палачей и жертв, и учитывая, что у двух братских народов Российской Федерации и Монголии историческая правда является предметом гордости было бы целесообразно провести международную научную конференцию «Помощь монгольского народа Советскому Союзу в достижении победы в разгроме фашистской Германии и милитаристической Японии».