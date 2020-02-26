В ДТП В Казахстане погибли четверо граждан Таджикистана

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) - Четверо граждан Таджикистана погибли в ДТП, произошедшем 25 февраля на автодороге

Карабутак-Костанай.

"По предварительным данным, автомашина Honda (минивен) c армянским учетом выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой автомашиной Volvo (фура) под управлением 52-летнего жителя Алматинской области. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Honda, граждане Республики Таджикистан, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.