[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ДТП В Казахстане погибли четверо граждан Таджикистана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) -  Четверо граждан Таджикистана погибли в ДТП, произошедшем 25 февраля на автодороге

Карабутак-Костанай.
"По предварительным данным, автомашина Honda (минивен) c армянским учетом выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой автомашиной Volvo (фура) под управлением 52-летнего жителя Алматинской области. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Honda, граждане Республики Таджикистан, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

print
  • В Душанбе после жалобы журналиста главе МВД приостановили деятельность шумного ресторана
  • МИД Узбекистана предостерегает граждан от поездок за рубеж
  • Узбекистан снизил экспорт золота вдвое по сравнению в прошлым годом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com