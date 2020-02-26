Талгат Калиев назначен специальным представителем президента Казахстана по Афганистану

CentralAsia (KZ) - Талгат Калиев 26 февраля назначен специальным представителем президента Казахстана по Афганистану
- Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, - говорится в сообщении Акорды.
Биография:
Талгат Калиев родился в 1962 году в Алматы.
Образование:
- Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986), преподаватель истории. Кандидат исторических наук, советник первого класса (2007).
Трудовой стаж:
- стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992);
- старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993);
- второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994);
- атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Турции (1994-1997);
- начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел РК (1998-1999);
- первый секретарь Посольства РК в Великобритании (1999-2000);
- первый секретарь Посольства РК в США (2000-2003);
- директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (01.2003-08.2003);
- советник, советник-посланник Посольства РК в США, временный поверенный в делах РК в США (2003-2007);
- директор департамента Америки Министерства иностранных дел РК (2007-2009);
- советник министра иностранных дел РК (02.2009-09.2009); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (09.2009-02.2012);
- временный поверенный в делах РК в Румынии (02.2012-02.2014);
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019);
- директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК (с 08.2019).