Талгат Калиев назначен специальным представителем президента Казахстана по Афганистану

CentralAsia (KZ) - Талгат Калиев 26 февраля назначен специальным представителем президента Казахстана по Афганистану

- Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, - говорится в сообщении Акорды.

Биография:

Талгат Калиев родился в 1962 году в Алматы.

Образование:

- Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986), преподаватель истории. Кандидат исторических наук, советник первого класса (2007).

Трудовой стаж:

- стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992);

- старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993);

- второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994);

- атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Турции (1994-1997);

- начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел РК (1998-1999);

- первый секретарь Посольства РК в Великобритании (1999-2000);

- первый секретарь Посольства РК в США (2000-2003);

- директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (01.2003-08.2003);

- советник, советник-посланник Посольства РК в США, временный поверенный в делах РК в США (2003-2007);

- директор департамента Америки Министерства иностранных дел РК (2007-2009);

- советник министра иностранных дел РК (02.2009-09.2009); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (09.2009-02.2012);

- временный поверенный в делах РК в Румынии (02.2012-02.2014);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019);

- директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК (с 08.2019).