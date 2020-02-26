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  26 февраля 2020
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Узбекистан снизил экспорт золота вдвое по сравнению в прошлым годом

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в январе 2020 года экспортировал золота на $489,8 млн. Об этом сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, экспорт золота из Узбекистана в январе 2020 года составил $498 млн, что почти вдвое меньше экспорта в январе 2019 года — $812 млн.

Узбекистан нарастил экспорт золота в последние годы. Объем экспорта золота в 2015 году превысил $823,9 млн, в 2016 году – $738,2 млн, в 2017 году – $1,6 млрд и в 2018 году – $2,91 млрд. и в 2019 году – $4,92 млрд.

Крупнейшим производителем золота в Узбекистане является Навоийский горно-металлургический комбинат. Узбекистан производит золото высочайшей пробы — 9999. Страна занимает 4-ое место в мире по запасам золота.

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