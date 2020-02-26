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  26 февраля 2020
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В Туркменистане последователя свидетелей Иеговы посадили в тюрьму за отказ от службы в армии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Суд в Туркменистане отправил за решетку последователя общины Свидетелей Иеговы за отказ от прохождения воинской службы, сообщил РСЕ/РС официальный представитель данной религиозной организации.

Джаррод Лопес сообщил 24 февраля, что суд в Дашогузской области Туркменистана 17 февраля признал Вепу Матякубова виновным в уклонении от обязательной военной службы и приговорил его к двум годам тюрьмы.

По данным этой организации, власти Туркменистана с 2018 года заключили в тюрьмы 20 свидетелей Иеговы за их отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Всех эти людей, за исключением троих верующих, отправили за решетку по обвинению в уклонении от обязательной военной службы. 11 из них освободились после отбытия срока наказания. Остальные девять находятся в заключении.

Законодательство Туркменистана обязывает мужчин в возрасте от 18 до 27 лет служить в вооруженных силах в течение двух лет. Уклонение от службы наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

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