В Туркменистане последователя свидетелей Иеговы посадили в тюрьму за отказ от службы в армии

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CentralAsia (TM) - Суд в Туркменистане отправил за решетку последователя общины Свидетелей Иеговы за отказ от прохождения воинской службы, сообщил РСЕ/РС официальный представитель данной религиозной организации.

Джаррод Лопес сообщил 24 февраля, что суд в Дашогузской области Туркменистана 17 февраля признал Вепу Матякубова виновным в уклонении от обязательной военной службы и приговорил его к двум годам тюрьмы.

По данным этой организации, власти Туркменистана с 2018 года заключили в тюрьмы 20 свидетелей Иеговы за их отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Всех эти людей, за исключением троих верующих, отправили за решетку по обвинению в уклонении от обязательной военной службы. 11 из них освободились после отбытия срока наказания. Остальные девять находятся в заключении.

Законодательство Туркменистана обязывает мужчин в возрасте от 18 до 27 лет служить в вооруженных силах в течение двух лет. Уклонение от службы наказывается лишением свободы на срок до двух лет.