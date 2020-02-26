Карта распространения коронавируса в Китае и за её пределами

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CentralAsia (CA) - О новом коронавирусе, признаки которого схожи с пневмонией стало известно в конце декабря 2019 года в Китае. После этого вирус распространился на остальной территории материкового Китая, а затем на территории других стран.

Что известно о первом погибшем от коронавируса?

В январе 2020 года стало известно, что 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса. Он стал первой жертвой нового заболевания.

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря 2019, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Тогда неизвестная болезнь была зафиксирована еще у 41 человека. По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие.

15 января стало известно о второй жертве нового коронавируса.

20 января от вируса скончался третий человек.

21 января стало известно о четвертой жертве. С тех пор вирус прогрессирует и количество погибших к 26 февралю составило 2, 763 человек. (2715 приходится на Китай).

В Иране зарегистрировано 16 смертей от нового вируса, в Южной Корее и Италии по 11.

Как менялось число зараженных коронавирусом людей в 5 странах с 1 февраля можно посмотреть на графике:

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Коронавирус за пределами КНР

26 января в Европейское бюро ВОЗ поступило официальное уведомление о первых случаях нового коронавируса в Европе. Трое заболевших были выявлены во Франции.

После Китая по количеству зараженных вирусом идет Южная Корея с 1,146 заболевшими.

20 февраля был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в Иране.

24 февраля о первых заболевших коронавирусом сообщили Бахрейн, Кувейт, Ирак и Афганистан. Предполагается, что в эти страны вирус был завезен из Ирана т.к. заболевшие либо прибыли оттуда или проезжали мимо.

24 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.

Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.

25 февраля коронавирус распространился на Австрию, Хорватию и Швейцарию.

*карту можно перемещать на другие страны

COVID-19

Всемирная организация здравоохранения присвоила заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.

- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.

Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.

Как выглядит коронавирус?

Фото коронавируса впервые были представлены на официальном сайте лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США 13 февраля, сообщает научный новостной портал Live Science.



Исследователи сфотографировали образцы вируса и клеток, взятые у инфицированного COVID-19 пациента из США, при помощи двух различных видов электронных микроскопов высокого разрешения - сканирующего и просвечивающего.



По мнению ученых, коронавирус COVID-19 внешне похож на МЕРС-CoV, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году.

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Каковы симптомы коронавируса?

Народная больница Уханьского университета провела исследование, в котором выявила перечень симптомов нового коронавируса.



Кашель и лихорадка — не единственные симптомы пневмонии, вызваные новым коронавирусом, говорится в исследовании.



На начальной стадии некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

За распространением коронавируса можно следить и на следующих сайтах:

Карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Онлайн-счетчик от издания South China Morning Post.

Государственный комитет по здравоохранению Китая.

