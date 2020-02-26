В Андижане приостановили работу цементного завода, загрязнявшего воздух

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CentralAsia (UZ) - Государственный комитет по экологии Узбекистана приостановил работу цементного завода SING LIDA в Асакинском районе Андижанской области. Это связано с тем, что завод загрязняд своими выбросами окружающую среду.

По данным пресс-службы Госкомэкологии, 12-21 февраля была организована проверка цементного завода, расположенного в Асакинском районе Андижанской области. По результатам проверки принято решение о приостановке деятельности предприятия.

В ходе ознакомления с процессом работы клинкерной печи выяснилось, что в нескольких местах циклонов имеются отверстия, через которые загрязняющие вещества поступают прямо в атмосферный воздух.

"Там же проведены лабораторные анализы эффективности пылеочистных устройств двух источников загрязняющих веществ. Показатели пылеулавливания оказались слишком низкими: в первом случае – 53,1%, во втором – 60,7%, при том, что проектная мощность обоих – 99,9%", - отмечается в сообщении ведомства.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о нарушении требований законов «Об охране природы» и «Об охране атмосферного воздуха». В связи с этим временно приостановлена работа клинкерной печи и цементной мельницы, не соответствующих современным экологическим требованиям. Отмечается, что специалистами даны обязательные к исполнению указания для оперативного устранения недостатков и сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Узбекско-китайское совместное предприятие SING LIDA работает с 2013 года. Производственные мощности завода составляют 100 000 тонн цемента в год.