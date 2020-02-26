Самолет санавиации упал под Усть-Каменогорском

Самолет упал под Усть-Каменогорском

CentralAsia (KZ) - Воздушное судно санитарной авиации рухнуло в районе Прапорщиково. Есть пострадавшие, передает корреспондент YK-news.kz.

— Упал самолет АН-2, на борту которого находилась бригада санитарной авиации из пяти человек. Погибших нет, но пассажиры получили травмы. В результате падения судно загорелось. Огонь уже потушен, — прокомментировали в ДЧС ВКО.