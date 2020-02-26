[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Самолет санавиации упал под Усть-Каменогорском

Самолет упал под Усть-Каменогорском

CentralAsia (KZ) -  Воздушное судно санитарной авиации рухнуло в районе Прапорщиково. Есть пострадавшие, передает корреспондент YK-news.kz.

— Упал самолет АН-2, на борту которого находилась бригада санитарной авиации из пяти человек. Погибших нет, но пассажиры получили травмы. В результате падения судно загорелось. Огонь уже потушен, — прокомментировали в ДЧС ВКО.

print
  • Главы МИД Таджикистана и России провели переговоры
  • В Узбекистане медколледжи реорганизуют в школы Ибн Сины
  • Президент Монголии поздравил граждан с Цагаан Сар



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com