Самолет санавиации упал под Усть-Каменогорском
- Казахстан, происшествия
- 13:59, 26 февраля 2020
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Самолет упал под Усть-Каменогорском
CentralAsia (KZ) - Воздушное судно санитарной авиации рухнуло в районе Прапорщиково. Есть пострадавшие, передает корреспондент YK-news.kz.
— Упал самолет АН-2, на борту которого находилась бригада санитарной авиации из пяти человек. Погибших нет, но пассажиры получили травмы. В результате падения судно загорелось. Огонь уже потушен, — прокомментировали в ДЧС ВКО.