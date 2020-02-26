Сравнительная таблица производства промышленной продукции в Узбекистане за январь 2019 и 2020 года

CentralAsia (UZ) - Производство промышленной продукции крупными предприятиями обрабатывающей промышленности на январь 2020 года, какие объемы производства в текущем году по отношению к прошлому 2019 году, предоставил Государственный Комитет по статистике Узбекистана?

За январь 2020 года в республике произведено 93,6 тыс. т бензина (по сравнению с соответствующим периодом 2019 года рост на 30,8 %), 100,0 тыс. т дизельного топлива (рост 22,5 %), 22,7 тыс. т хлопчатобумажной пряжи ( рост 19,7 %), 1 035 млн. шт. табачных изделий и 8,6 млн. литров пива (рост в 23,7 %).

А также на январь 2020 года наблюдается рост в производстве легковых автомобилей 22 000 шт., рост составил 4 534 шт., есть и отставания от 2019 года в производстве грузовых автомобилей, а также в производстве хлопко-волокна.

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