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  26 февраля 2020
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Сравнительная таблица производства промышленной продукции в Узбекистане за январь 2019 и 2020 года

CentralAsia (UZ) -  Производство промышленной продукции крупными предприятиями обрабатывающей промышленности на январь 2020 года, какие объемы производства в текущем году по отношению к прошлому 2019 году, предоставил Государственный Комитет по статистике Узбекистана?

За январь 2020 года в республике произведено 93,6 тыс. т бензина (по сравнению с соответствующим периодом 2019 года рост на 30,8 %), 100,0 тыс. т дизельного топлива (рост 22,5 %), 22,7 тыс. т хлопчатобумажной пряжи ( рост 19,7 %), 1 035 млн. шт. табачных изделий и 8,6 млн. литров пива (рост в 23,7 %).

А также на январь 2020 года наблюдается рост в производстве легковых автомобилей 22 000 шт., рост составил 4 534 шт., есть и отставания от 2019 года в производстве грузовых автомобилей, а также в производстве хлопко-волокна.

Подробнее по видам продукции можно посмотреть в приведенной таблице:

Наименование продукции

Январь 2019 года

Январь 2020 года

Разница +/-

Автомобили легковые (шт.)

17 466

22 000

4 534

Автомобили грузовые (шт.)

367

272

- 95

Автомобильные двигатели (тыс.т)

16,4

19,8

3,4

Мука (тыс.т)

124,7

127,0

2,3

Хлопок-волокно (тыс.т)

102,7

53,2

- 49,5

Масло растительное (тыс.т)

18,1

12,6

- 5,5

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