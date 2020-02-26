Сравнительная таблица производства промышленной продукции в Узбекистане за январь 2019 и 2020 года

- Узбекистан, экономика
- 14:11, 26 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Производство промышленной продукции крупными предприятиями обрабатывающей промышленности на январь 2020 года, какие объемы производства в текущем году по отношению к прошлому 2019 году, предоставил Государственный Комитет по статистике Узбекистана?
За январь 2020 года в республике произведено 93,6 тыс. т бензина (по сравнению с соответствующим периодом 2019 года рост на 30,8 %), 100,0 тыс. т дизельного топлива (рост 22,5 %), 22,7 тыс. т хлопчатобумажной пряжи ( рост 19,7 %), 1 035 млн. шт. табачных изделий и 8,6 млн. литров пива (рост в 23,7 %).
А также на январь 2020 года наблюдается рост в производстве легковых автомобилей 22 000 шт., рост составил 4 534 шт., есть и отставания от 2019 года в производстве грузовых автомобилей, а также в производстве хлопко-волокна.
Подробнее по видам продукции можно посмотреть в приведенной таблице:
|
Наименование продукции
|
Январь 2019 года
|
Январь 2020 года
|
Разница +/-
|
Автомобили легковые (шт.)
|
17 466
|
22 000
|
4 534
|
Автомобили грузовые (шт.)
|
367
|
272
|
- 95
|
Автомобильные двигатели (тыс.т)
|
16,4
|
19,8
|
3,4
|
Мука (тыс.т)
|
124,7
|
127,0
|
2,3
|
Хлопок-волокно (тыс.т)
|
102,7
|
53,2
|
- 49,5
|
Масло растительное (тыс.т)
|
18,1
|
12,6
|
- 5,5