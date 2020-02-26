В курортной зоне под Ташкентом владельцев тапчанов и лодок обложат налогами

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана в качестве эксперимента с 1 мая текущего года вводит налог сроком на один год на тапчаны и водный транспорт в Бостанлыкском районе Ташкентской области, популярном среди туристов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

В соответствии с постановлением правительства от 20 февраля этого года водный транспорт, водные велосипеды, снегоходы, квадрациклы, парапланы, дельтапланы, а также тапчаны и другие зоны отдыха в Бостанлыке являются налогооблагаемыми источниками дохода.

На время эксперимента дома отдыха, коттеджи и другое имущество сдаваемые в аренду частными лицами, будут осуществлять это на основании специального сертификата.

Отмечается, что в ближайшее время будут созданы 4 налоговых опорных пункта в городе Газалкент Бостанлыкского района, в окрестностях махаллей "Дустлик", "Сиджак" и "Новобод". Работающие в них сотрудники будут учитывать движимое и недвижимое имущество, указанное в настоящем постановлении и облагаемое налогом.

«Цель эксперимента состоит в том, чтобы обеспечить своевременное, полное и точное соблюдение налогоплательщиками своих обязательств», - говорится в уведомлении ГНК.

Эти процедуры не распространяются на лиц, занимающихся арендой семейных гостевых домов и определенных видов имущества с государственной регистрацией в качестве субъекта предпринимательства.

Налоговый эксперимент планируется продолжить до 1 мая 2021 года.

Напомним, что в Бостанлыкском районе находится Чарвакское водохранилище, которое во время летнего зноя становится местом спасения тысяч горожан из Ташкента.