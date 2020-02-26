Бердымухамедов провёл совещание по недопущению проникновения коронавируса в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание по недопущению проникновения коронавируса в Туркменистан, передает Turkmenportal.



Вице-премьер, председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Пурли Агамырадов доложил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что, в соответствии со специальным Планом, ведётся целенаправленная работа по усилению мер по профилактике инфекционных заболеваний в Туркменистане – созданы соответствующие структуры, проводится регулярный анализ ситуации и реализуются необходимые меры.

Для обеспечения безопасности введены соответствующий контроль и карантин прибывающих из-за рубежа граждан. Также ограничен, за исключением служебной необходимости, выезд туркменистанцев в государства, где зарегистрированы очаги этого заболевания. Усилен контроль в связи с въездом граждан этих стран в Туркменистан.

В отечественных международных аэропортах, во всех государственных пограничных зонах, на морских, автомобильных и железнодорожных путях в санитарно-карантинных пунктах и отделениях осуществляется круглосуточное дежурство, где с помощью современного специализированного оборудования проводится медицинский осмотр.

Граждане, прибывшие из стран, где было зафиксировано это опасное заболевание, находятся под пристальным наблюдением врачей. Осуществление карантина специализированными медучреждениями обеспечивается всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Велаятские, этрапские и городские медицинские учреждения располагают достаточным количеством дезинфицирующих, антисептических и лекарственных средств. Отечественные медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Семейными врачами проводится вакцинация населения от острых респираторных заболеваний, активизированы разъяснительные профилактические мероприятия среди студентов, школьников, а также детей, посещающих детские сады, и их родителей. В медицинских учреждениях организовываются тематические учебно-практические семинары.

Также по поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова усилен контроль над ввозом продуктов питания, товаров народного потребления, доставляемых из-за рубежа.

Затем с докладом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммет Аманнепесов, который сообщил, что для выполнения поручений главы государства предприняты профилактические меры. В этой связи были созданы центры управления Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением заболеваний. В соответствии с Рабочим планом, ведётся работа по контролю и анализу мер, реализуемых в целях недопущения проникновения вышеназванного вируса в нашу страну.

Обеспечен соответствующий контроль на всех видах транспорта, на таможенных пунктах, где усилены меры по проверке грузов, санобработке транспортных средств. Граждане, прибывающие из-за рубежа, проходят тщательное медицинское обследование. В пунктах, где осуществляется эпиднадзор, берутся на проверку лабораторные образцы.

Центр профилактики инфекционных болезней и Центр общественного здоровья и питания полностью снабжены реактивами для диагностики этих видов заболеваний и расходными средствами.

Продолжается профилактическая вакцинация населения против сезонных острых респираторных заболеваний. Составляются ежедневные отчёты об эпидемиологической ситуации в регионах и столице. Регулярно изучаются данные Всемирной организации здравоохранения. В средствах массовой информации публикуются профилактические рекомендации, семейными врачами проводится соответствующая разъяснительная работа среди населения.

Далее Президент подчеркнул, что следует продолжить строго следить за наличием достаточных запасов дезинфицирующих средств и расходных материалов, уделять особое внимание проведению ежедневных соответствующих мероприятий на пограничных пунктах, в международных аэропортах, на морском, речном, автомобильном и железнодорожном транспорте, на вокзалах.

Говоря об этом, Президент Туркменистана также отметил важность широкой разъяснительной работы среди населения по профилактике инфекционных заболеваний.