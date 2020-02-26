В Туркменистане предпринимателей, возивших товары из Ирана, проверяют на коронавирус

CentralAsia (TM) - Как сообщалось ранее, Туркменистан закрыл границу с Ираном в связи с тем, что там начал активно распространяться коронавирус COVID-19.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», сейчас мелких предпринимателей, занимавшихся торговлей с соседними иранскими селами и пересекавшими границу через переход «Баджигиран», приглашают на осмотр в поликлиники их семейные врачи для проверки на наличие коронавируса.

По некоторым данным, местные власти планируют обследовать всех жителей приграничных сел.

Между тем, количество заразившихся и погибших в Иране растет. По последним на момент публикации официальным данным, число зараженных достигло 96 человек, погибших от вируса – 15 человек.

Сегодня вирус был выявлен у замглавы иранского минздрава Ираджа Харирчи (Iraj Haririchi), отрицавшего начавшуюся в стране эпидемию.