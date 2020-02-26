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  26 февраля 2020
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Президент Туркменистана из-за коронавируса поручил контролировать выезжающих за рубеж граждан

CentralAsia (TM) -  25 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с вице-премьером, курирующим здравоохранение Пурли Агамырадовым,и с министром здравоохранения Нурмухаммедом Аманнепесовым. Чиновники отчитались о принятии мер по предотвращению проникновения коронавируса в Туркменистан.

Агамырадов доложил, что в Туркменистане введен контроль и карантин для въезжающих иностранцев и ограничен выезд туркменистанцев в страны, где зарегистрированы «очаги» этого заболевания. В какие именно страны было запрещено выезжать гражданам не уточняется. Граждане, прибывшие из стран, где были зафиксированы случаи заражения, по словам вице-премьера, «находятся под пристальным наблюдением врачей». Сколько их и находятся ли они в карантине не сообщается.

Импортируемые продукты питания проходят усиленный контроль.

Министр Аманнепесов заявил, что на данный момент заражения новым вирусом в Туркменистане не зафиксировано.

Бердымухамедов, в свою очередь, приказал обеспечить контроль визитов туркменистанцев, выезжающих за рубеж с туристической, культурной, спортивной и другими целями, а также обследовать въезжающих иностранных граждан.

Отметим, что официальные СМИ страны впервые сообщили об эпидемии нового вируса COVID-19, через два месяца после того, как он начал активно распространяться. Первую подобную встречу президент провел в конце января, однако тогда ее представляли как совещание по разработке стратегии по предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

Ранее «Хроника Туркменистана» сообщила о том, что туркменские власти закрыли границу с Ираном из-за того, что там начал активно распространяться новый вирус. В граничащих с Ираном велаятах создаются карантинные зоны, куда будут помещать зараженных людей.

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