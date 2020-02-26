Посольство США в Туркменистане рекомендовало своим гражданам связываться с ними в случае возможности карантина по прибытии

CentralAsia (TM) - На сайте посольства США в Туркменистане появилась новая информация о коронавирусе.

Так, на сегодняшний день правительство Туркменистана не сообщало о случаях заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в стране, но изменило требования по въезду и выезду из страны.

Дипмиссия предупреждает, что «граждане США могут быть помещены на карантин даже при отсутствии симптомов, и даже если они не следуют из/в страны с подтвержденными случаями заболевания 2019-nCoV». Посольству известно, что в нескольких случаях лицам, отказавшимся от принудительного карантина, было отказано во въезде в Туркменистан и им пришлось покинуть страну. Путешественники, прибывающие в Международный аэропорт города Ашхабада, а также прибывающие через другие пограничные пропускные пункты, также могут быть подвергнуты медосмотру.

Что касается карантина, что по согласно информации, «следующие из стран с подтвержденными случаями заболевания 2019-nCoV люди даже при отсутствии симптомов могут быть отправлены в Центр инфекционных заболеваний на дополнительные анализы, и по имеющейся на данный момент информации, могут быть задержаны на срок до 24 дней, прежде чем получат разрешение на дальнейшее следование».

«Стоимость медицинских анализов и карантинная госпитализация, составляющая минимум $300 возлагается на само лицо, проходящее карантин. Данную сумму возможно оплатить только наличными. Для получения выписки из клиники от путешественника могут потребовать гарантийное письмо об оплате анализов и карантинного содержания в госпитале от работодателя либо спонсора, а также расписку, что путешественник согласится на само-карантин по требованию», – говорится в сообщении.

Посольство США вновь рекомендует своим гражданам отказываться от инвазивных медицинских процедур, так как не может гарантировать, что медицинские протоколы будут соответствовать американским стандартам. Дипмиссии известно, что принудительный медицинский осмотр и анализы зачастую не имеют никакого отношения к 2019-nCoV, и что у путешественников могут брать кровь на такие анализы, как ВИЧ, и другие заболевания.

По причине возможного карантина на неопределенный срок, даже в случае отсутствия симптомов, посольство настоятельно рекомендует путешественникам держать в ручной клади дополнительные запасы медикаментов, а также важную контактную информацию.

В случае возможности карантина, а также перед прохождением каких-либо инвазивных медицинских процедур посольство просит своих граждан связываться с ними.