Дорофеев выразил признательность Токаеву за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете

CentralAsia (KZ) -

Касым-Жомарт Токаев 26 февраля принял члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева, сообщает Акорда. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Дорофеев от имени медиа-сообщества выразил признательность Президенту Казахстана за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете.

Глава государства ознакомился с позицией члена Национального совета общественного доверия, журналиста Михаила Дорофеева по ситуации на отечественном информационном пространстве.

В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ.