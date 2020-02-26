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  26 февраля 2020
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Дорофеев выразил признательность Токаеву за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете

CentralAsia (KZ) -  

Касым-Жомарт Токаев 26 февраля принял члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева, сообщает Акорда. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Дорофеев от имени медиа-сообщества выразил признательность Президенту Казахстана за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете.

Глава государства ознакомился с позицией члена Национального совета общественного доверия, журналиста Михаила Дорофеева по ситуации на отечественном информационном пространстве.

В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ.

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