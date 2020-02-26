46 таджикских студентов, доставленных ранее из Уханя, выписаны из карантина

CentralAsia (TJ) - Сегодня из карантина выписали 63 человек, в том числе 46 таджикских студентов, доставленных ранее на родину из города Ухань, провинции Хубэй КНР.

На карантин студенты и обслуживающий их во время перелета из Уханя в Душанбе персонал, включая членов экипажа самолета, были размещены в санатории Харангон.

Как сообщил «Авеста» заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода, сегодня из карантина в санатории Харангон выписаны 63 человека, в том числе 46 студентов, доставленных ранее из Уханя в связи со вспышкой нового коронавируса.

«Эти лица находились на 14-дневном карантине, под наблюдением врачей. К счастью, признаков коронавируса у них обнаружено не было», – подчеркнул замминистра.

По его словам, прошедшие карантин лица, будут находиться под наблюдением врачей по месту своего жительства.

Напомним, 10 февраля из Уханя в Душанбе чартерным рейсом самолета авиакомпании «Сомон Эйр» были доставлены 46 таджикских студентов.

Самолет с 46 таджикскими студентами на борту приземлился в военном аэропорту Айни под Душанбе ранним утром 11 февраля.

В течение двух недель студенты и обслуживающий их персонал включая членов экипажа самолета (всего 63 человека), находились на карантине в санатории «Харангон» в Варзобском районе.