ВБ финансирует два проекта на востоке и юге Таджикистана на сумму $50 млн

CentralAsia (TJ) - Всемирный банк финансирует реализацию двух проектов на востоке и юге Таджикистана. Как сообщили «Авеста» в профильные ведомства экономического блока страны, речь идет о строительстве восемнадцати автомобильных мостов в Горно-Бадахшанской автономной области и берегоукрепительных работах, протяжённостью 31 километр в Хатлонской области.

Общая сумма проектов составляет $50 млн. 50% от общего размера финансирования предоставляется на грантовой основе. В частности, строительство указанных мостов оценивается в около $20 млн.

Финансирование осуществляется в рамках проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям». Срок реализации проекта 2023 год.

Ранее Всемирный банк сообщил, что соответствующие инвестиции помогут Таджикистану – стране, подверженной наводнениям, селям, землетрясениям и значительным рискам изменения климата, нарастить потенциал по обеспечению готовности к возможным стихийным бедствиям и улучшить критически важную инфраструктуру.