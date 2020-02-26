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  26 февраля 2020
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ВБ финансирует два проекта на востоке и юге Таджикистана на сумму $50 млн

CentralAsia (TJ) -  Всемирный банк финансирует реализацию двух проектов на востоке и юге Таджикистана. Как сообщили «Авеста» в профильные ведомства экономического блока страны, речь идет о строительстве восемнадцати автомобильных мостов в Горно-Бадахшанской автономной области и берегоукрепительных работах, протяжённостью 31 километр в Хатлонской области.

Общая сумма проектов составляет $50 млн. 50% от общего размера финансирования предоставляется на грантовой основе. В частности, строительство указанных мостов оценивается в около $20 млн.

Финансирование осуществляется в рамках проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям». Срок реализации проекта 2023 год.

Ранее Всемирный банк сообщил, что соответствующие инвестиции помогут Таджикистану – стране, подверженной наводнениям, селям, землетрясениям и значительным рискам изменения климата, нарастить потенциал по обеспечению готовности к возможным стихийным бедствиям и улучшить критически важную инфраструктуру.

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