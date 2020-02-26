В Казахстане найдено тело новорожденного в пакете: на мать завели дело

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CentralAsia (KZ) - 25 февраля в отдел полиции Тайыншинского района СКО из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Обуховка найдено тело младенца, передает Polisia.kz.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия нашла спрятанный за надворными постройками пакет, в котором и лежало тельце новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.

Материал зарегистрирован в ЕРДР по статье 100 УК РК “Убийство матерью новорожденного ребенка”. Подозреваемой является местная жительница, женщина 1992 года рождения. Она госпитализирована в районную больницу.

Для установления причины смерти труп новорожденного ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.