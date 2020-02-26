В Казахстане будет создан электронный муфтият

CentralAsia (KZ) - В Казахстане будет создана информационная система «E-МУФТИЯТ». План данного проекта был представлен Верховному муфтию на собрании в столице, передает ДУМК.

В информационной системе «E-МУФТИЯТ» будут введены данные об уровне образования, научной степени, национальности, семейном положении священнослужителей и количестве мечетей в регионе и т.д.

«Сейчас время развития электронных технологий. Мир находится в процессе перехода к электронной системе. Мы, священнослужители, не должны отставать от этой тендеции. Помимо повышения эффективности работы, информационная система «E-МУФТИЯТ» оказывает положительное влияние на оптимизацию работы отдела кадров Центрального Аппарата. Поэтому я поручаю разработать и запустить этот проект», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.