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  26 февраля 2020
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В Казахстане будет создан электронный муфтият

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане будет создана информационная система «E-МУФТИЯТ». План данного проекта был представлен Верховному муфтию на собрании в столице, передает ДУМК.

В информационной системе «E-МУФТИЯТ» будут введены данные об уровне образования, научной степени, национальности, семейном положении священнослужителей и количестве мечетей в регионе и т.д.

«Сейчас время развития электронных технологий. Мир находится в процессе перехода к электронной системе. Мы, священнослужители, не должны отставать от этой тендеции. Помимо повышения эффективности работы, информационная система «E-МУФТИЯТ» оказывает положительное влияние на оптимизацию работы отдела кадров Центрального Аппарата. Поэтому я поручаю разработать и запустить этот проект», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

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