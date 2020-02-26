Сокрытие инцидентов, подделка сертификатов и документов: закончена проверка Bek Air в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО Bek Air.

Проверкой охватили вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледнительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности.

20 января Авиационная администрация Казахстана сообщала о промежуточных результатах проверки и выявленных на тот момент нарушениях. Тогда были выявлены грубые нарушения процедур эксплуатации авиационных двигателей, которые не позволяют идентифицировать их происхождение, выяснить наработку их агрегатов и записи о дефектах. Имелись повреждения фюзеляжа и других частей воздушных судов, составлялись фиктивные документы об их техническом обслуживании и ремонте. Авиакомпания не обеспечила соблюдение инженерной службой и летным экипажем обязательной процедуры физической (тактильной) проверки крыльев перед полетом для выявления факта обледенения, что требовалось Руководством по эксплуатации Фоккер.

В целом на тот момент было ясно, что Система управления безопасностью полетов авиакомпании не соответствовала требованиям законодательства.

По итогам проверки дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, которые являются основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. Это сокрытие авиационного инцидента, использование поддельных сертификатов об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, составление фиктивных документов о выполнении технического обслуживания самолетов и другие нарушения, - сообщили в КГА МИИР РК.

В итогах проверки сообщается об одном авиационном инциденте, произошедшем с бортом авиакомпании 25 декабря 2019 года. Тогда не была указала реальная причина произошедшего с воздушным судном Фоккер-100 UP-F1017.

После вылета из аэропорта Нур-Султана в Шымкент командир судна обнаружил отказ гидросистемы №1 в связи с полным вытеканием гидрожидкости, что приводит к отказу выпуска закрылок, управлением передней стойки шасси, руля высоты, элеронов, реверсов и других оборудований в полете. Несмотря на критическую ситуацию, командир судна продолжил полет, используя аварийную гидросистему №2, и после приземления в аэропорту Шымкента диспетчеру управления воздушным движениям сообщил недостоверную информацию, как отказ управления передней стойки шасси, - говорится в итогах проверки.

Авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. При проверке выяснилось, что на момент проведения занятий и сдачи тестирования по предмету, они находились на полетном задании в других регионах страны.

- Выявлены факты подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов переобучения на тип воздушного судна Фоккер 70/100. При обучении в учебном центре Латвии они не смогли сдать практический экзамен, в связи с чем им выдали лишь сертификат о прослушивании курса, который не дает им право получить допуск на управление указанным типом судна. Для получения соответствующей отметки о допуске в лицензии пилота они предоставили в уполномоченный орган фиктивный сертификат об успешном завершении курса. Учебный центр подтвердил факт фальсификации сертификатов. В настоящее время решается вопрос об отзыве свидетельства авиационного персонала, - говорится в официальном сообщении.

АО Bek Air не имеет действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей - Rolls Royce. К тому же, в нарушение Руководства по инженерным процедурам эксплуатационные данные авиационных двигателей не отправлялись заводу-изготовителю для их обработки, также они не обрабатывались АО Bek Air самостоятельно.

Таким образом, авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей, соответственно не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете. Авиакомпания самостоятельно без утверждения уполномоченным органом присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздушных суднах, - выяснилось во время проверки.

Выявлен факт фиктивного составления документа о техническом обслуживании самолета Фоккер-100 UP-F1014 двумя инженерами авиакомпании в аэропорту города Алматы. На день выполнения этих работ борт выполнял полеты на территории Афганистана.

Результаты внеплановой проверки деятельности АО Bek Air Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию. Авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны, - заключили в КГА.