До 45 возросло число бывших пассажиров Diamond Princess, у которых развились симптомы заболевания

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като сообщил, что еще у нескольких пассажиров, высадившихся с круизного судна Diamond Princess, развились симптомы болезни, в том числе высокая температура. Таким образом, число сошедших с борта судна человек с симптомами заболевания достигло 45, передает NHK.



Като выступил на заседании бюджетного комитета парламента в среду. Он сказал, что министерство поддерживает контакт с 813-ю бывшими пассажирами.

Като добавил, что накануне, во вторник, общее число человек, которые высадились с судна, а затем почувствовали симптомы болезни, составляло 28.

Министр отметил, что попросил всех заболевших обратиться в медицинские учреждения за помощью. Като подчеркнул, что во вторник вечером он направил им всем обращение с просьбой пройти тест на полимеразную цепную реакцию, если доктора посчитают необходимым его провести.