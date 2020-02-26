Узбекистан и Казахстан заключили соглашения на $14,6 миллиона

CentralAsia (UZ) - В Ургенче Хорезмской области организованы II Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, выставка продукции ведущих предприятий двух стран, а также бизнес-встреча в формате «В2В».

Как сообщается, между компаниями двух стран заключены договоры на $14,6 млн. В частности, между АО «Кентауский трансформаторный завод» (Казахстан) и ООО «Sitan» (Узбекистан) - на сумму $10 млн, ТОО «Ордабасы кус» (Казахстан) и ООО ППЗ «Demesne trade» (Узбекистан) - на $2,156 млн, ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» (Казахстан) и ООО «Prestij Oil» (Узбекистан) - на $2,5 миллиона.

На форуме с участие глав правительств Узбекистана и Казахстана подписан план мероприятий по реализации положений Соглашения о создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Внешнеторговой палатой Казахстана на 2020-2021 годы.