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  27 февраля 2020
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Узбекистан и Казахстан заключили соглашения на $14,6 миллиона

CentralAsia (UZ) -  В Ургенче Хорезмской области организованы II Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, выставка продукции ведущих предприятий двух стран, а также бизнес-встреча в формате «В2В».

Как сообщается, между компаниями двух стран заключены договоры на $14,6 млн. В частности, между АО «Кентауский трансформаторный завод» (Казахстан) и ООО «Sitan» (Узбекистан) - на сумму $10 млн, ТОО «Ордабасы кус» (Казахстан) и ООО ППЗ «Demesne trade» (Узбекистан) - на $2,156 млн, ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» (Казахстан) и ООО «Prestij Oil» (Узбекистан) - на $2,5 миллиона.

На форуме с участие глав правительств Узбекистана и Казахстана подписан план мероприятий по реализации положений Соглашения о создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Внешнеторговой палатой Казахстана на 2020-2021 годы.

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