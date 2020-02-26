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  27 февраля 2020
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Президент Узбекистана поздравил по телефону главу Турции с днём рождения

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 26 февраля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы глава государства искренне поздравил лидера Турции с днем рождения, пожелав ему благополучия и новых успехов, а также процветания дружественному турецкому народу, сообщила пресс-служба президента.

Особо отмечена историческая роль Эрдогана в обеспечении устойчивого развития Турции, повышения авторитета страны на международной арене.

Высоко оценен его большой личный вклад в укрепление отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Главы государств с глубоким удовлетворением отметили плодотворные итоги визита на высшем уровне в Турцию, состоявшегося в этом месяце.

В ходе телефонного разговора обстоятельно рассмотрены вопросы практической реализации двусторонних договоренностей по расширению многопланового сотрудничества.

Особо отмечена важность своевременной подготовки и реализации перспективных проектов с участием ведущих компаний Узбекистана и Турции.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и актуальной международной повестки.

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