В Ташкенте задержали группировку, занимавшуюся пропагандой террористических организаций Сирии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали террористическую группу, которая занималась вербовкой на территории столицы и Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Незаконная группировка проводила неразрешённые религиозные собрания, где занималась пропагандой и поддержкой международных террористических организаций в Сирии. В столице и регионе было проведено 24 рейда и 21 человек были доставлены в ОВД.

На местах проживания этих лиц были найдены вещественные доказательства преступления.

Возбуждено уголовное дело за создание, руководство, участие в религиозных экстремистских организациях.