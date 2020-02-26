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  27 февраля 2020
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В Ташкенте задержали группировку, занимавшуюся пропагандой террористических организаций Сирии

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали террористическую группу, которая занималась вербовкой на территории столицы и Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Незаконная группировка проводила неразрешённые религиозные собрания, где занималась пропагандой и поддержкой международных террористических организаций в Сирии. В столице и регионе было проведено 24 рейда и 21 человек были доставлены в ОВД.

На местах проживания этих лиц были найдены вещественные доказательства преступления.

Возбуждено уголовное дело за создание, руководство, участие в религиозных экстремистских организациях.

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