Самолёт рейса Сеул – Ташкент вернули в Корею через 2 часа полёта

CentralAsia (UZ) - Как сообщил Telegram-канал «Новости ташкентского неба», лайнер 787-8 Dreamliner, UK-78704, принадлежащий авиакомпании "Uzbekistan airways" вернулся в Сеул, не долетев до Ташкента.

"Самолёт узбекской авиакомпании, следующий рейсом HY-514 Сеул (ICN) – Ташкент (TAS) спустя 2 часа после начала полёта вынужден был вернутся в аэропорт вылета - международный аэропорт Инчхон, г. Сеул, Южная Корея", - отмечается в сообщении.

Причины возвращения борта не уточняются.

По данным местных СМИ, возможно, основанием послужили погодные условия. О наличии у кого-либо н6а борту симптомов коронавируса не сообщается.

Напомним, количество зараженных вирусом в Корее достигло несколько тысяч человек.