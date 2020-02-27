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  27 февраля 2020
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Самолёт рейса Сеул – Ташкент вернули в Корею через 2 часа полёта

CentralAsia (UZ) -  Как сообщил Telegram-канал «Новости ташкентского неба», лайнер 787-8 Dreamliner, UK-78704, принадлежащий авиакомпании "Uzbekistan airways" вернулся в Сеул, не долетев до Ташкента.

"Самолёт узбекской авиакомпании, следующий рейсом HY-514 Сеул (ICN) – Ташкент (TAS) спустя 2 часа после начала полёта вынужден был вернутся в аэропорт вылета - международный аэропорт Инчхон, г. Сеул, Южная Корея", - отмечается в сообщении.

Причины возвращения борта не уточняются.

По данным местных СМИ, возможно, основанием послужили погодные условия. О наличии у кого-либо н6а борту симптомов коронавируса не сообщается.

Напомним, количество зараженных вирусом в Корее достигло несколько тысяч человек.

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