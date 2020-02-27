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  27 февраля 2020
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США рекомендовали не посещать Италию, Иран и Монголию из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В среду, 26 февраля, Соединенные Штаты усилили рекомендации по поездкам в Иран, Италию и Монголию, предупреждая о риске коронавируса или нарушениях, связанных с усилиями по борьбе с распространением болезни.

Государственный департамент США призвал граждан США проявлять повышенную осторожность при поездках в Италию и сказал, что те, кто находится в Иране, также должны быть осторожны. Обе страны борются со вспышками коронавируса.

В США уже есть предупреждение «не путешествовать» в Иран, в котором говорится о риске похищения людей и задержаниях.

В своих рекомендациях по Монголии Госдепартамент призвал граждан США пересмотреть вопрос о посещении из-за «ограничений на поездки и транспорт», введенных в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае.

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