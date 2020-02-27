Баттулга посетит Китай и окажет помощь в виде передачи мясной продукции

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 27 февраля посетит Китай. Об этом утром сообщил представитель МИД КНР Хуа Чунин. Отмечается, что КНР будет оказана помощь в виде баранины и другой мясной продукции.

Число зараженных коронавирусом в Китае составляет 78, 497. Летальных исходов - 2, 744.

Баттулга входит в число нескольких иностранных лидеров, совершающих поездки в Китай на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19). Премьер-министр Камбоджи Самдек Техо Хун Сен посетил Китай в начале февраля, после чего на этой неделе за ним последовал первый вице-премьер Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич.

16 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения Китая с Монголией.