[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Баттулга посетит Китай и окажет помощь в виде передачи мясной продукции

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 27 февраля посетит Китай. Об этом утром сообщил представитель МИД КНР Хуа Чунин. Отмечается, что КНР будет оказана помощь в виде баранины и другой мясной продукции.

Число зараженных коронавирусом в Китае составляет 78, 497. Летальных исходов - 2, 744.

Баттулга входит в число нескольких иностранных лидеров, совершающих поездки в Китай на фоне новой вспышки коронавируса (COVID-19). Премьер-министр Камбоджи Самдек Техо Хун Сен посетил Китай в начале февраля, после чего на этой неделе за ним последовал первый вице-премьер Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич.

16 октября 1949 года были установлены дипломатические отношения Китая с Монголией.

print
  • Бердымухамедов провёл совещание по недопущению проникновения коронавируса в Туркменистан
  • Гульнара Каримова написала письмо Мирзиёеву, что готова отказаться от $686 млн в обмен на свободу
  • Внучка президента Таджкистана выходит замуж за сына директора Худжанского аэропорта, - СМИ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com