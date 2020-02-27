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  27 февраля 2020
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В Грузии и Румынии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Грузии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения Грузии, полученные из лаборатории Лугара результаты подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране. Заразившийся гражданин Грузии прибыл в страну из Ирана через Азербайджан.

После этого грузинские власти приняли решение запретить въезд в страну гражданам Ирана на две недели. Кроме того, гражданам Грузии также временно запретили посещать Иран. До этого между странами также было ограничено прямое авиасообщение.

В Румынии заболевание диагностировали у жителя региона Горж. Сообщается, что он общался с итальянцем, который приехал в Румынию на несколько дней.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,2 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились.

В последние дни количество зараженных растет в Южной Корее, Италии и Иране.

Кроме того, накануне первые случаи заболевания впервые выявили в Швейцарии и Австрии, а 26 февраля коронавирус подтвердился у жительницы Салоник в Греции.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 тыс. человек. Наибольшее число инфицированных, почти 78 тыс., находятся на территории Китая.

В последние дни количество зараженных стремительно растет в Южной Корее, Италии и Иране. Кроме того, накануне первые случаи заболевания впервые выявили в Швейцарии и Австрии, а 26 февраля коронавирус подтвердился у жительницы Салоник в Греции.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e56beb09a79474e4ba04b2f
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