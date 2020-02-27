На трассе в Актюбинской области перевернулся автобус с 45 гражданами Таджикистана

CentralAsia (TJ) - 26 февраля, примерно в 20:00, в 20 километрах от поселка Карабутак на скользком участке дороги автобус съехал в кювет и упал на бок, сообщает "Диапазон".

Автобус ехал из Шымкента в Екатеренбург. В салоне находилось 48 человек - 3 казахстанских водителя и 45 пассажиров из Таджикистана.

В результате ДТП пострадавших нет. Силами патрульной полиции и ДЧС пассажиры эвакуированы в кемпинг.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также при выезде за пределы населенных пунктов учитывать дорожно-метеорологические условия.