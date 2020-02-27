Монголия получит еще 2000 тест-наборов от коронавируса

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии решил зарезервировать больше лекарств и медицинских инструментов для обеспечения готовности медицинских учреждений и повышения качества и доступности медицинских услуг для уязвимых групп. Об этом сообщила министр здравоохранения Д. Сарангэрэл во время брифинга, состоявшегося 26 февраля после заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Через три дня после того, как 24 января Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела совещание для обсуждения мер по профилактике коронавируса, Япония предоставила Монголии самую первую партию тест-наборов на коронавирус. К настоящему времени для Монголии было предоставлено в общей сложности 3300 тестовых наборов. Чиновники Министерства здравоохранения работают, чтобы получить еще 2000 комплектов завтра, 27 февраля », - добавила она.

Правительство Монголии приняло решение выделить 6,5 млрд тугриков (около 240 тыс долларов США) из правительственного резервного фонда на реализацию комплексных мер по недопущению распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в стране. Решение об этом принято на внеочередном заседании правительства Монголии, созванном вчера, 26 февраля. Средства этого дополнительного финансирования будут израсходованы для приобретения лекарств, медицинских приборов и оборудования, средств индивидуальной защиты и диагностики, дезинфицирующих средств, а также для оплаты сверхурочной работы врачей и медицинских работников.

На сегодняшний день в Монголии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.