Мирзиёев распорядился осуществить на Навоийском горно-металлургическом комбинате проект в $4 миллиарда

CentralAsia (UZ) - 26 февраля президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформирования государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат». Об этом сообщила пресс-служба президента.

НГМК является крупнейшим промышленным предприятием страны. Он добывает золото, уран, редкие металлы. На долю комбината приходится 10 процентов всей производимой в Узбекистане промышленной продукции и 18 процентов доходов бюджета. На предприятии трудятся более 54 тысяч человек, - отмечается в сообщении.

По объему сырьевых ресурсов Навоийский горно-металлургический комбинат занимает третье место среди мировых производителей золота (текущие запасы золота - 3700 тонн). Однако стоимость его активов намного меньше аналогичных зарубежных компаний.

"Так, в настоящее время балансовая стоимость НГМК оценивается в 1,3 миллиарда долларов, тогда как рыночная цена иностранных предприятий такого уровня составляет 11 миллиардов долларов", - говорится в официальном сообщении.

Президент Шавкат Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису в прошлом месяце указал на необходимость доведения объема производства на предприятии до 94 тонн к 2026 году, реализации для этого 40 проектов на сумму 4 миллиарда долларов, в том числе по освоению нового месторождения проектной стоимостью 525 миллионов долларов.