Узбекистан и Казахстан по итогам форума подписали соглашения на $500 миллионов

CentralAsia (UZ) - В городе Ургенч Хорезмской области премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и принял участие во II Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.



А. Мамин и А. Арипов приняли участие в итоговом заседании II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему «Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма», который собрал свыше 300 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.

Премьер-Министр РК выдвинул инициативы по созданию казахстанско-узбекского кластера легкой промышленности на базе СЭЗ «Оңтүстік» в г. Шымкенте, открытию совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, совместному развитию оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Особый акцент А. Мамин сделал на потенциале сотрудничества двух стран в транзитно-транспортной и логистической сферах.

«Для Казахстана ваша страна - это выход на Южную Азию, для Узбекистана наша территория - это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы», — сказал А. Мамин, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора «Север-Юг», а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В завершение Форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе Итоговая декларация Форума, а также межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн.

Форум позволил представителям деловых кругов двух стран провести встречи в формате B2B (business-to-business), а также на специально организованной выставке презентовать свои производственные и инвестиционные возможности.