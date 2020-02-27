В Монголии годовая чистая прибыль Rio Tinto упала на 41%

CentralAsia (MNG) - Компания Rio Tinto PLC заявила, что ее годовая чистая прибыль упала на 41%, что отражает списание основных инвестиций в медь в Монголии и австралийского глиноземного завода.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания, сообщил о чистой прибыли в размере $8,01 млрд.за 2019 год по сравнению с $13,64 млрд.годом ранее.

Результат был уменьшен на $1,7 миллиарда, в первую очередь из-за подземного проекта Оюу-Толгой в Монголии и глиноземного завода Yarwun в Австралии.

Тем не менее, годовая прибыль выросла на 18% до 10,37 млрд долларов США, превзойдя консенсус-ожидания по базовой прибыли в 10,13 млрд долларов США на основе данных, собранных FactSet.

Это отразилось на 37%, по сравнению с годом ранее, цен на железную руду, добытую на ее предприятиях в австралийском регионе Пильбара, что более чем компенсировало 3% -ное падение годовой добычи товара.

Директора объявили окончательный дивиденд в размере 2,31 долл. США на акцию, в результате чего дивиденды компании за весь год составили 3,82 долл. США на акцию. Кроме того, Rio Tinto в сентябре выплатила специальный дивиденд в размере 0,61 доллара США на акцию. За 2018 год компания выплатила обыкновенные дивиденды на общую сумму 3,07 долл. США на акцию.

«Наш портфель мирового класса и надежный баланс служат нам в любых рыночных условиях и особенно ценны в нынешних нестабильных условиях, - сказал генеральный директор Жан-Себастьян Жак. Мы внимательно следим за воздействием вируса Covid-19 и готовы к некоторым краткосрочным воздействиям, таким как проблемы цепочки поставок».