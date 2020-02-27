Мэр Улан-Батора запретил госслужащим покидать город до 30 марта

CentralAsia (MNG) - 23 февраля мэр Улан-Батора С.Амарсайхан запретил госслужащим выезжать за границу или перемещаться внутри страны для личных или деловых целей до 30 марта.

Органы государственного управления также получили указание о привлечении к административной ответственности за нарушение правил. Для неотложных поездок необходимо разрешение мэра.

Тогда, Государственная чрезвычайная комиссия на своем очередном заседании 26 февраля приняла решение о запрете на выезд за границу или в регионы госслужащих по служебным делам до 30 марта.

Граждане, прибывающие в Монголию из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, например из Южной Кореи, Японии и Италии, будут находиться на карантине 14 дней. Также с 28 февраля по 11 марта будут временно приостановлены международные авиарейсы между Монголией и Японией.

Кроме того, к административной ответственности будут привлечены лица, которые намеренно или ненамеренно распространяют в соцсетях ложную информацию по коронавирусу.