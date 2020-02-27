В Ташкенте закрыли частное агентство занятости, собиравшее по $2000 для работы в Японии

CentralAsia (UZ) - Лицензия, выданная ООО “Consort xususiy bandlik agentligi” для трудоустройства людей, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, была временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда 26 февраля.

Это решение было вызвано многочисленными жалобами в отношении деятельности ООО “Consort xususiy bandlik agentligi” в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Согласно официальному заявлению, лицензия ООО была приостановлена на 10 рабочих дней, и за это время компания должна положительно урегулировать жалобы своих клиентов.

Эта компания, имеющая лицензию на отправку узбекских граждан за границу, должна теперь отправить своих клиентов на работу в течение 10 дней или вернуть деньги, которые они заплатили.

6 декабря 2019 года клиенты, которые обратились с жалобой в агентство, сказали, что частное агентство занятости “Consort xususiy bandlik agentligi” собрало с них по 2000 долларов за обещание отправить на работу в Японию, однако до сих пор никто не был отправлен работать и не получил своих денег обратно.

Количество частных агентств занятости, лицензированных Министерством занятости и трудовых отношений и предстающих перед судом за мошенничество увеличивается с каждым днём.

Ранее премьер-министр Абдулла Арипов, во время встречи с людьми, обманутыми частными агентствами занятости заявил, что все частные агентства по трудоустройству в стране прекратят свое существование и что эти полномочия снова будут переданы Агентству по вопросам внешней трудовой миграции.