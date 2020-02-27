[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте закрыли частное агентство занятости, собиравшее по $2000 для работы в Японии

CentralAsia (UZ) -  Лицензия, выданная ООО “Consort xususiy bandlik agentligi” для трудоустройства людей, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, была временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда 26 февраля.

Это решение было вызвано многочисленными жалобами в отношении деятельности ООО “Consort xususiy bandlik agentligi” в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Согласно официальному заявлению, лицензия ООО была приостановлена на 10 рабочих дней, и за это время компания должна положительно урегулировать жалобы своих клиентов.

Эта компания, имеющая лицензию на отправку узбекских граждан за границу, должна теперь отправить своих клиентов на работу в течение 10 дней или вернуть деньги, которые они заплатили.

6 декабря 2019 года клиенты, которые обратились с жалобой в агентство, сказали, что частное агентство занятости “Consort xususiy bandlik agentligi” собрало с них по 2000 долларов за обещание отправить на работу в Японию, однако до сих пор никто не был отправлен работать и не получил своих денег обратно.

Количество частных агентств занятости, лицензированных Министерством занятости и трудовых отношений и предстающих перед судом за мошенничество увеличивается с каждым днём.

Ранее премьер-министр Абдулла Арипов, во время встречи с людьми, обманутыми частными агентствами занятости заявил, что все частные агентства по трудоустройству в стране прекратят свое существование и что эти полномочия снова будут переданы Агентству по вопросам внешней трудовой миграции.

print
  • Гульнара Каримова написала письмо Мирзиёеву, что готова отказаться от $686 млн в обмен на свободу
  • В Монголии дезинфицируют общественные транспорты и ограничивают время их работы
  • Самолёт рейса Сеул – Ташкент вернули в Корею через 2 часа полёта



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com