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  27 февраля 2020
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Наргис Касымова возглавила Национальную Коалицию женщин-журналистов Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  26 февраля журналист и общественный деятель Наргис Касымова была избрана председателем Национальной Коалиции женщин-журналистов Таджикистана.

До нее Коалицию возглавляли Мухайе Нозимова (2016-2017) и Салимахон Вахобзаде (2017-2020).

Национальная Коалиция женщин-журналистов Таджикистана была создана в 2016 году. Тогда же была учреждена профессиональная Премия. Ежегодно эксперты Коалиции определяют самых активных и отличившихся жещин-журналистов и вручают Премию по трем номинациям: «Премия имени Буринисо Бердиевой за вклад в развитие таджикской журналистики», «Лучший материал в печатных/онлайн СМИ», «Лучший материал на Радио/ТВ».

В Коалицию входят как профессиональные журналисты, так и медиаорганизации и средства массовой информации Таджикистана.

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