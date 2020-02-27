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  27 февраля 2020
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В Узбекистане презентовали новую форму для олимпийцев

CentralAsia (UZ) -  В Национальном олимпийском комитете 26 февраля прошла пресс-конференция, на которой представили новую форму к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским играм в Токио для делегации Узбекистана.

НОК совместно с Министерством физической культуры и спорта Узбекистана создал рабочую группу, в составе которой присутствуют представители фирм и дизайнеры. Был объявлен международный конкурс, где все желающие и профессиональные дизайнеры могли предоставить свои эскизы экипировок. В конкурсе приняли участие более 100 кандидатов. Лучшие из них были выбраны и представлены президенту и правительству. Отмечается, что экипировка была создана с учётом климата Токио.

Как сообщили в НОК, президент Шавкат Мирзиёв лично контролирует процесс создания экипировок Токио-2020.

В дизайнах экипировок используют цвета из государственного флага Узбекистана.

"Белый цвет используют многие страны мира. Поэтому мы постарались использовать тандем белого и зелёного цвета. Это очень удобно во время Олимпийских игр, учитывая жаркий и влажный климат Токио. Также мы постарались использовать элементы, которые символизируют наше богатое культурное наследие. Эти цвета и элементы считаются положительными в исламской религии. При виде такой одежды у человека должно сложиться впечатление о быстроразвивающимся Узбекистане", — сказала дизайнер экипировок Эльнора Ризаева.

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