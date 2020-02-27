13-летняя астанчанка всё детство провела в наркопритоне из-за матери

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - 13-ти летняя астанчанка провела всё детство в наркопритоне. Об этом телеканалу AstanaTV рассказала родственница девочки. Как выяснилось, мать-наркоманка вместо школы водила девочку с собой, когда отправлялась за новой дозой. Осенью женщина умерла. Теперь её воспитанием занимается тётя. Только оформить опекунство у них не получается. У девочки нет документов.

Школа, обед, уроки, прогулки с друзьями. Теперь будни Ирины Ступиной проходят в таком режиме. Но так было не всегда. Большую часть детства она провела в наркопритонах. Мать Иры с сожителем часто увлекались запрещенными веществами. В школу девочку отправили только в 9 лет, но за успеваемостью не следили. Как результат - большие пробелы в развитии, рассказывает тетя Ирины - Снежана. После смерти сестры, она взяла опекунство над племянницей. Но оформить официально это не могут. У 13-летней Иры нет ИИНа.

Она не по годам развивается. Как будто застряла где-то там, в маленьком возрасте. Она речь не может сформулировать, донести свои мысли. Я бегаю по разным инстанциям, а мне говорят: «Вы кто?». Мы не можем подтвердить, что мы, родня, у нас разные фамилии, - рассказывает тётя.

Сейчас подросток только в четвертом классе, но и эту программу девочка усваивает с трудом. Нанять репетитора семья не может, просто не хватает денег. Нет надежды и на медицинскую или социальную помощь для ребенка. Сначала нужно оформить документы. А пока этот процесс напоминает бег по кругу, признается Снежана. Со стопками документов она обивает пороги госучреждений. В столице таким семьям помогают общественники.