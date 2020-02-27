Сколько грузов в год отправляет «Узбекистон темир йуллари» и какими поездами обладает?

CentralAsia (UZ) - Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» образовано 7 ноября 1994 года на базе бывшей Среднеазиатской железной дороги, расположенной на территории Узбекистана.

АО «Узбекистон темир йуллари» с 1993 года является членом Организации содружества железных дорог (ОСЖД).

Первыми шагами по строительству крупной сети железных путей стало строительство железнодорожной линии Навои — Учкудук — Султонувайстог — Нукус протяженностью 700 км, а также единственного в Центральной Азии совмещенного железнодорожно-автомобильного моста длиной 681 м через Амударью.

Далее была построена железнодорожная линия Ташгузар — Байсун — Кумкурган протяженностью 223 км, позволившая сократить расстояние грузовых и пассажирских перевозок до 170 км и освободившая Узбекистан от необходимости платить за транзит.

В последние годы в Узбекистане проложена новая железнодорожная сеть общей протяженностью более 1 200 км, модернизировано и реконструировано свыше 3 800 км дорог, электрифицировано почти 1 100 км железнодорожных магистралей.

По статистическим данным АО «Узбекистон темир йуллари» за 2019 год:

было отправлено 5 2239,9 млн тонн грузов,

перевезено 17 735,2 млн тонн,

грузооборот составил 68 950,2 млрд т-км.

Пассажирооборот на 2019 год составил 3 325,8 млн пасс-км, доход составил $ 63,0 млн, а также создано 999 новых рабочих мест.

C 8 октября 2011 года начал курсировать высокоскоростной поезд «Afrosiyob» (испанской компании Talgo) номер 161/162 сообщением Ташкент-Самарканд Ташкент. Высокоскоростной поезд «Afrosiyob» проходит 344 км железнодорожного пути за два часа пятнадцать минут. Максимальная скорость составляет 250 км в час.

В состав «Afrosiyob» входят два локомотива и девять комфортабельных вагонов, это:

- 2 вагона калсса VIP (11 мест);

- 2 бизнесс класса (26 мест);

- 4 эконом класса (36 мест);

- вагон-бистро.

Владельцем всех простых акций АО «Узбекистон темир йуллари» является государство в лице уполномоченного государственного органа - Унитарного государственного предприятия «Центр по управлению государственными активами» при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

Исполняющим обязанности председателя правления на 2020 год является Хасилов Хуснутдин Нуриддинович.

До 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 300 новых вагонов, тем самым обновить 70-80% пассажирского подвижного состава страны.