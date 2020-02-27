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  27 февраля 2020
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Сингапурская компания инвестирует в ТЭК Туркменистана $70 млн

CentralAsia (TM) -  Сингапурская компания Yug-Neftegaz Private Limited в 2020 году инвестирует $70 млн в проект в Туркменистане по контракту с Государственным концерном “Туркменнефть”. Информация об этом прозвучала на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2020», которая состоялась 24-25 февраля в Дубае (ОАЭ).

В форуме приняли участие 300 делегатов от 113 крупных компаний из 40 стран мира. Цель мероприятия - привлечение иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Yug-Neftegaz Private Limited и ГК «Туркменнефть» подписали контракт на выполнение сервисных работ по капитальному ремонту скважин на западе Туркменистана в 2008 году.

С момента действия контракта на начало 2020 года подрядчик произвел капитальный ремонт на 1544 скважинах. В результате работ добыча дополнительной нефти по этим скважинам составила свыше 2,5 млн тонн. Инвестиции компании в проект составили $369 млн.

В 2020 году по контракту запланированы работы, направленные на повышение производительности 80 нефтяных скважин концерна «Туркменнефть», по которым ожидается получить более 105,3 тысячи тонн дополнительной нефти. Кроме того, будут пробурены 6 новых скважин, которые, по прогнозу, обеспечат приток в более 54,5 тысячи тонн нефти.

Отметим, что на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана- 2019» в октябре 2019 года директор Yug-Neftegaz Игорь Буркинский сообщил, что по контракту с ГК «Туркменнефть» компания проведет бурение не менее 60 скважин на месторождении Северный Готурдепе за западе Туркменистана, что позволит значительно увеличить добычу новой нефти на нефтепромысле, который находится длительное время в эксплуатации.

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