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  27 февраля 2020
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Антониу Гутерриш назначил Сезин Синаноглу Постоянным координатором ООН в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Сезин Синаноглу из Турции Постоянным координатором ООН в Таджикистане с одобрения правительства принимающей страны. Об этом передает НИАТ «Ховар».

Синаноглу имеет 25-летний опыт работы в области развития, в том числе 22 года работы в Программе развития ООН (ПРООН). С июля 2015 года она занимала должность Постоянного координатора ООН в Боснии и Герцеговине, одновременно работая в качестве Постоянного представителя ПРООН до конца 2018 года.

До этого она была Постоянным координатором ООН и Постоянным представителем ПРООН в Монголии. Она также занимала руководящие должности в ПРООН в Ираке, Туркменистане и Кыргызстане, а также в Программе добровольцев ООН в Бонне (Германия).

Сезин Синаноглу также работала в качестве градостроителя в правительстве Турции и в частном секторе в США, прежде чем присоединиться к офису ПРООН в Турции в качестве программного сотрудника в 1995 году.

Госпожа Синаноглу имеет степень бакалавра по городскому и региональному планированию и степень магистра по городскому планированию в Техническом университете Ближнего Востока в Анкаре.

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