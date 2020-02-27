Монголия отложила экспорт угля и нефти в Китай до 15 марта

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 26 февраля Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии приняла решение отложить экспорт угля и нефти до 15 марта, который планировалось начать со 2 марта.

В связи с новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированной на расстоянии более 100 км от границы с Монголией, было решено запретить экспорт сырья с 10 февраля по 2 марта через пограничные пункты Гашуунсухайт, Шивээхурэн, Бичигт и Булган.

Глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям У. Энхтувшин объяснил, что срок продления для возобновления экспорта продлен, так как не было обеспечено начало транспортировки со 2 марта.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 78,499 подтвержденных случаев заражения COVID-19, при этом 2747 человек погибли и 32,544 человека выздоровели.