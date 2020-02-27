В Монголии дезинфицируют общественные транспорты и ограничивают время их работы

CentralAsia (MNG) - Начата очистка и дезинфекция общественного транспорта и предоставление дезинфицирующих средств для рук во всех автобусах и троллейбусах. Столичный департамент общественного транспорта предупреждает и предъявлять требования граждан и пассажиров о ношении масок во время поездки.

Столичная чрезвычайная комиссия приняла решение перевести общественный транспорт столицы на специальный график. До 3 марта общественный транспорт будет обслуживать все направления с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Информация о местонахождении и остановки автобусов для общественного транспорта доступна онлайн через приложение «Ub smart bus».